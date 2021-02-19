СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены

Виктор Медведчук (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против депутата Верховной Рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания совета.

Кроме того, санкции ввели в отношении жены Медведчука Оксаны Марченко. По словам Данилова, санкции распространяются на все имущество депутата.

Секретарь СНБО пояснил, что под санкции попали в общей сложности против 19 юридических и восемь физических лиц (среди последних — пятеро граждан России). Ограничения ввели в связи с расследование СБУ по финансированию терроризма.

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