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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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В ООН ответили на обвинения Зеленского по ситуации с разрушением ГЭС

ООН в ответ на претензии Зеленского по Каховской ГЭС: мы с первого дня на месте

ООН оказывает пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС жителям Украинцы необходимую помощь, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Так он ответил на обвинения президента Владимира Зеленского об отсутствии реакции со стороны ООН на ситуацию с разрушением плотины.

«Мы с первого дня на месте. Я перечисляю все, что мы делаем, коллег, которые физически присутствуют, воду, которую раздали, гигиенические наборы, которые раздали, и другие вещи, психологическую поддержку. Мы здесь, как и были с самого начала конфликта», — сказал Дюжаррик.

Он добавил, что знает о разговоре сотрудников ООН с правительством Украины о дальнейших действиях в связи с ситуацией с Каховской ГЭС.

7 июня Зеленский заявил, что на Украине не получили ни от Красного Креста, ни от ООН ответа на запросы о помощи с ситуацией по разрушению дамбы. Он добавил, что сотрудники этих организаций должны были первыми оказаться на месте ЧП в Херсонской области, но их там нет.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал разрушение плотины «монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой». По его словам, ООН и партнеры планируют срочно оказать помощь жителям пострадавших районов в виде питьевой воды, лекарств и «другой критически важной помощи».

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня. Местные власти объявили эвакуацию. Власти Украины также начали эвакуировать жителей Херсона. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «варварской акцией», «приведшей к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе». Зеленский обвинил Россию «в подрыве конструкций ГЭС изнутри».

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ООН Каховская ГЭС Владимир Зеленский
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