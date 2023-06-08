МЧС: за сутки из Херсонской области эвакуированы 300 человек, включая 70 детей

Из затопленной зоны в Херсонской области эвакуировали 300 человек

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

За сутки с подтопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 300 человек, в том числе 70 детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В МЧС также сообщили, что к месту проведения спасательных работ направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда (50 человек и 18 единиц техники, в том числе десять плавсредств).

6 июня произошло разрушение плотины Каховской ГЭС. В результате этого значительно повысился уровень реки Днепр, что привело к затоплению близлежащих населенных пунктов. По обе стороны Днепра (левая находится под контролем России, правая — под контролем Украины) началась эвакуация.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о причастности к произошедшему России. Вину на Москву также возложили ЕС и Великобритания. Президент Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей. Турция предложила создать комиссию для расследования разрушения плотины ГЭС и привлечь к участию в ней Россию, Украину и ООН.

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На следующий день после обрушения плотины и затопления близлежащих населенных пунктов Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову ликвидировать последствия. Куренков направил в подконтрольную России часть региона своего зама Анатолия Супруновского.

На подконтрольной России территории затопило 35 населенных пунктов, сообщал 7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Эвакуированы 1,5 тыс. человек, данных о жертвах нет, отмечал он. Власти подконтрольной Киеву части области ближе к вечеру 7 июня сообщили, что подтоплены «десятки» населенных пунктов, в том числе Херсон, эвакуировано свыше 1,7 тыс. человек.