Куренков после поручения Путина отправил своего зама в Херсонскую область

В результате разрушения плотины Каховской ГЭС затопило 35 населенных пунктов на подконтрольной России территории Херсонской области, эвакуированы 1,5 тыс. человек, сообщал врио губернатора Владимир Сальдо

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову ликвидировать последствия затопления на территории Херсонской области из-за разрушения плотины Каховской ГЭС и оказать помощь местным жителям, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В пресс-службе МЧС после этого сообщили, что Куренков направил в Херсонскую область оперативную группу во главе с замминистра Анатолием Супруновским, которая будет координировать действия по оказанию всесторонней помощи населению.

Разрушение плотины Каховской ГЭС, расположенной выше по течению от Херсона, случилось утром 6 июня и привело к затоплению близлежащих населенных пунктов. По обе стороны Днепра (левая находится под контролем России, правая — под контролем Украины) началась эвакуация.

На подконтрольной России территории затопило 35 населенных пунктов, сообщал 7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Эвакуированы 1,5 тыс. человек, данных о жертвах нет, отмечал он. Власти подконтрольной Киеву части области ближе к вечеру 7 июня сообщили, что подтоплены «десятки» населенных пунктов, в том числе Херсон, эвакуировано свыше 1,7 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей. Российский МИД счел произошедшее терактом, спланированным в рамках контрнаступления Украины. СК завел уголовное дело о терроризме.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о причастности к произошедшему России. Вину на Москву также возложили ЕС и Великобритания. Турция предложила создать комиссию для расследования разрушения плотины ГЭС и привлечь к ее участию Россию, Украину и ООН.