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Сенатор от Красноярского края решил досрочно сложить полномочия

Тимченко: сенатор от Красноярского края Семенов подал заявление о прекращении полномочий
Валерий Семенов
Валерий Семенов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Сенатор от Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщил «РИА Новости» глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«В понедельник вечером поступило заявление от Семенова Валерия Владимировича о сложении полномочий в связи с переходом на новое место работы», — сказал он.

Совет Федерации должен рассмотреть этот вопрос 24 мая, добавил Тимченко.

О том, что Семенов намерен сложить полномочия в связи с переходом на другую работу, писали «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к руководству Красноярского края. По их данным, сенатор займет должность вице-премьера региона. На этом посту он будет отвечать в том числе за работу постоянного представительства Красноярского края в Москве, отмечало издание.

Семенов родился 16 сентября 1960 года. Полномочия представителя в Совфеде от законодательного органа Красноярского края принял 12 октября 2021-го, их срок истекает в сентябре 2026 года. Входит в состав комитета верхней палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. До перехода в Совет Федерации был депутатом Законодательного собрания Красноярского края IV созыва.

В апреле в отставку ушел губернатор Красноярского края Александр Усс. По словам одного из источников РБК, бывший глава региона должен перейти в Совфед. Этого не исключали и в Кремле. Теперь собеседник «РИА Новости» в верхней палате рассказал, что Усс может стать сенатором до конца весенней сессии.

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Совет Федерации сложение полномочий Красноярский край сенатор
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