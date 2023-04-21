В Кремле допустили переход Усса в Совфед

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 20 апр, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 20 апр, 16:27
В Евросоюзе заговорили об отказе от доллара. Что ждет американскую валюту Pro, 14:02
Путин и саудовский принц обсудили координацию в формате ОПЕК+ Политика, 14:01
Hongqi представил модельный ряд для России Авто, 13:58
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 13:50
Bloomberg предположил отход на подлодке после взрыва на «Северном потоке» Политика, 13:45
В Белгороде сняли заброшенную взрывом на крышу машину. Видео Общество, 13:44
«Деловые Линии» и «ТрансКонтейнер» стали партнерами Пресс-релиз, 13:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как всего 30 минут музыки в день могут замедлить старение мозга Pro, 13:38
Производитель батареек Duracell уйдет из России Бизнес, 13:36
Российский чемпион Европы по шахматам сменил спортивное гражданство Спорт, 13:36
Вице-премьер Великобритании Рааб подал в отставку Политика, 13:35
Доля иностранцев в Сбербанке упала до трети Финансы, 13:31
В Кремле допустили переход Усса в Совфед Политика, 13:30
В Черногории экс-главе Terra предъявлены обвинения в подделке документов Крипто, 13:29
Политика ,  
0 

В Кремле допустили переход Усса в Совфед

Пресс-секретарь Песков: ушедший в отставку губернатор Усс может перейти в Совет Федерации
Александр Усс
Александр Усс (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Ушедший в отставку красноярский губернатор Александр Усс может перейти в Совет Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», — сказал Песков, комментируя слова экс-губернатора о том, что он получил предложение о работе на федеральном уровне.

Усс писал в своем телеграм-канале, что продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

19 апреля Александр Усс покинул свой пост по собственному желанию, написав заявление об отставке. В этот же день на должность врио губернатора был предложен уроженец региона, замминистра финансов Михаил Котюков. О том, что он рассматривался в качестве основного кандидата, сообщали источники РБК. Планируется, что Усс станет сенатором от заксобрания региона, уточнил собеседник РБК.

На выборах в краевой парламент в 2021 году Усс возглавлял список «Единой России», по закону он может взять мандат, если кто-то из нынешних депутатов заксобрания сложит полномочия, а затем его могут делегировать в Совфед.

Усс пробыл губернатором один срок, он стал врио главы региона в сентябре 2017 года, избрался на должность главы региона в 2018-м с результатом 60,2% голосов. До этого в течение почти 20 лет он был спикером Законодательного собрания Красноярского края.

Читайте на РБК Pro
Триггер для ФНС: из-за чего налоговая заподозрит компанию в махинациях
Как растет спрос на золото и что ждать от бумаг российских компаний
Как освободить компанию от административной ответственности
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
Теги
Александр Усс Красноярский край Дмитрий Песков
Материалы по теме
Песков заявил, что ядерный арсенал Франции де-факто контролируют США
Политика
Песков заявил, что недопущение Украины в НАТО остается целью спецоперации
Политика
Путин сменил главу Красноярского края
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter