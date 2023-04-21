В Кремле допустили переход Усса в Совфед

Александр Усс (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Ушедший в отставку красноярский губернатор Александр Усс может перейти в Совет Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», — сказал Песков, комментируя слова экс-губернатора о том, что он получил предложение о работе на федеральном уровне.

Усс писал в своем телеграм-канале, что продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

19 апреля Александр Усс покинул свой пост по собственному желанию, написав заявление об отставке. В этот же день на должность врио губернатора был предложен уроженец региона, замминистра финансов Михаил Котюков. О том, что он рассматривался в качестве основного кандидата, сообщали источники РБК. Планируется, что Усс станет сенатором от заксобрания региона, уточнил собеседник РБК.

На выборах в краевой парламент в 2021 году Усс возглавлял список «Единой России», по закону он может взять мандат, если кто-то из нынешних депутатов заксобрания сложит полномочия, а затем его могут делегировать в Совфед.

Усс пробыл губернатором один срок, он стал врио главы региона в сентябре 2017 года, избрался на должность главы региона в 2018-м с результатом 60,2% голосов. До этого в течение почти 20 лет он был спикером Законодательного собрания Красноярского края.