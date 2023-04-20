Путин сменил главу Красноярского края
Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном сокращении полномочий губернатора Красноярского края Александра Усса и назначении врио главы региона Михаила Котюкова, который с 2020 года является замминистра финансов. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля.
Усс, сказано в документе, ушел в отставку по собственному желанию. Котюков назначен на должность до избрания нового губернатора Красноярского края.
Выборы губернатора региона пройдут в единый день голосования в сентябре. У Усса в этом году заканчивался срок полномочий.
Путин предложил Котюкову возглавить регион ранее в этот же день. По его словам, замминистра «вполне подошел к тому, чтобы возглавить такой важный субъект». Именно его источники РБК называли основным кандидатом на смену Уссу.
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