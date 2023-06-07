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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Беспилотник сбросил бомбу на спасателей в Новой Каховке

Мэр Леонтьев: дрон сбросил бомбу на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке
Подтопленные&nbsp;территории&nbsp;в Новой Каховке
Подтопленные территории в Новой Каховке (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Беспилотник сбросил взрывное устройство на спасателей, эвакуировавших население с подтопленных территорий в Новой Каховке. Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые спасали и вывозили людей, подверглись удару с беспилотника — было сброшено самодельное взрывное устройство», — сказал Леонтьев в эфире Первого канала (цитата по «РИА Новости»). По его словам, никто не пострадал.

На спутниковом снимке видны затопленные дома вдоль реки Днепр к юго-востоку от Херсона На спутниковом снимке&nbsp;показано затопление Новокаховской плотины и гидроэлектростанции в Новой Каховке На спутниковом снимке видны затопленные портовые сооружения и промышленная зона в Херсоне На спутниковом снимке виден смытый водой причал в Новой Каховке На спутниковом снимке видно затопленное село Корсунка На спутниковом снимке видно наводнение вдоль реки Днепр от Новой Каховки до Херсона

Город Новая Каховка первым оказался затоплен после прорыва Каховской ГЭС утром 6 июня. Из населенного пункта эвакуировали более 900 жителей, 17 человек сняли с крыш, говорил Леонтьев. Без вести пропали семь человек.

Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в зоне бедствия в регионе оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек. На правом берегу Днепра затоплено 1852 дома, а из прибрежной зоны, в основном из района Корабел в Херсоне, эвакуировали 1457 человек, сообщал глава украинской Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

К утру 7 июня уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 м в районе Энергодара в Запорожской области, рассказал Сальдо. В Новой Каховке он снизился на 30-50 см.

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Украина обвинила в разрушении дамбы Каховской ГЭС Россию. Российские власти отвергли обвинения и назвали произошедшее «преднамеренной диверсией» ВСУ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий).

Беспилотник сбросил бомбу на спасателей в Новой Каховке
Беспилотник сбросил бомбу на спасателей в Новой Каховке

Теги
Новая Каховка Каховская ГЭС беспилотники спасатели
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