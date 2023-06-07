Беспилотник сбросил бомбу на спасателей в Новой Каховке

Подтопленные территории в Новой Каховке (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Беспилотник сбросил взрывное устройство на спасателей, эвакуировавших население с подтопленных территорий в Новой Каховке. Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые спасали и вывозили людей, подверглись удару с беспилотника — было сброшено самодельное взрывное устройство», — сказал Леонтьев в эфире Первого канала (цитата по «РИА Новости»). По его словам, никто не пострадал.

Город Новая Каховка первым оказался затоплен после прорыва Каховской ГЭС утром 6 июня. Из населенного пункта эвакуировали более 900 жителей, 17 человек сняли с крыш, говорил Леонтьев. Без вести пропали семь человек.

Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в зоне бедствия в регионе оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек. На правом берегу Днепра затоплено 1852 дома, а из прибрежной зоны, в основном из района Корабел в Херсоне, эвакуировали 1457 человек, сообщал глава украинской Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

К утру 7 июня уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 м в районе Энергодара в Запорожской области, рассказал Сальдо. В Новой Каховке он снизился на 30-50 см.

Украина обвинила в разрушении дамбы Каховской ГЭС Россию. Российские власти отвергли обвинения и назвали произошедшее «преднамеренной диверсией» ВСУ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий).