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Уровень Каховского водохранилища в районе Энергодара понизился на 3,5 м

Сальдо: уровень Каховского водохранилища в районе Энергодара понизился на более чем 3,5 м
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Уровень воды в Каховском водохранилище в районе Энергодара, где находится Запорожская АЭС, понизился на 3,5 м, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

«Уровень воды в Новой Каховке <...> снизился примерно от 30 до 50 см. Но в то же самое время уровень воды в более низких по течению Днепра, ближе к морю, населенных пунктах — Крынки, Олешки, Голая Пристань, Кинбургская коса — там, наоборот, он повысился», — сказал он.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что за вчерашний день из зон подтопления в безопасные районы перевезли около 500 человек. Сотрудники МЧС и работники администрации спасли с крыш затопленных домов 17 человек.

Новую Каховку и остальную прибрежную территорию Днепра затопило после разрушения плотины Каховской ГЭС и массового сброса воды, которое произошло утром 6 июня. Населенные пункты на правом берегу контролирует Киев, на левом — Москва, обе стороны проводят эвакуацию.

По словам Сальдо, в зоне бедствия в Херсонской области оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек. На правом берегу Днепра, который контролируют украинские власти, затоплено 1852 дома, из прибрежной зоны эвакуированы 1457 человек, сообщил руководитель украинской Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

Украина и западные страны обвинили в разрушении плотины ГЭС Москву. Российские власти отвергли обвинения и назвали произошедшее «преднамеренной диверсией» ВСУ.

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Теги
Владимир Сальдо Херсонская область Каховская ГЭС затопление
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