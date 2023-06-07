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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Сальдо увидел выгоду для российских военных после разрушения ГЭС

Владимир Сальдо: оперативно-тактическая ситуация из-за ГЭС сложилась в пользу России
Российские военные получили преимущество после разрушения Каховской ГЭС, считает Владимир Сальдо. По его словам, расчет Киева на то, что будет наоборот, не оправдался
Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС
Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области дает военно-тактическое преимущество Вооруженных силам России, считает врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

По его словам, расчет ВСУ на то, что подрыв плотины даст преимущество Украине, не оправдался.

«У наших Вооруженных сил открывается, наоборот, простор — будет видно, кто и как попытается пересечь водную гладь...<...> С точки зрения военной, ситуация сейчас сложилась оперативно-тактическая в пользу наших сил, Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Сальдо, отвечая на вопрос ведущего.

По его словам, при попытке форсировать разлившийся Днепр российские военные «топят на воде» противника, а пройти по дну мелеющего Каховского водохранилища будет невозможно, так как его территория простреливается. Врио губернатора также считает, что украинская сторона обстрелами готовила разрушение ГЭС с осени прошлого года.

Сальдо увидел выгоду для российских военных после разрушения ГЭС
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По словам Сальдо, в зоне бедствия из-за затопления также оказались от 20 тыс. до 40 тыс. человек. По его словам, к утру 7 июня уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 м в районе Энергодара в Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС.

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Новую Каховку и остальную прибрежную территорию Днепра затопило после разрушения плотины Каховской ГЭС и массового сброса воды, которое произошло утром 6 июня. Населенные пункты на правом берегу контролирует Киев, на левом — Москва, обе стороны проводят эвакуацию.

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Новую Каховку и остальную прибрежную территорию Днепра затопило после разрушения плотины Каховской ГЭС и массового сброса воды, которое произошло утром 6 июня. Населенные пункты на правом берегу контролирует Киев, на левом — Москва, обе стороны проводят эвакуацию.

И Москва, и Киев выступили с взаимными обвинениями. Украина, Великобритания и Евросоюз считают Россию ответственной за произошедшее. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «подрыве конструкций изнутри» и теракте.

Москва отвергает обвинения и называет разрушение платины ГЭС «преднамеренной диверсией» Киева, связанной с наступлением армии Украины. Москва и Киев потребовали созвать заседание Совбеза ООН.

Сальдо увидел выгоду для российских военных после разрушения ГЭС
Сальдо увидел выгоду для российских военных после разрушения ГЭС
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Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Сальдо Каховская ГЭС
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