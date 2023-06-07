Затопление из-за разрушения Каховской ГЭС сняли со спутника

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел накануне утром, затопило населенные пункты на обеих сторонах Днепра, левый контролирует Москва, правый — Киев. Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки зоны бедствия.

Подконтрольное России село Корсунка ушло под воду почти целиком, а Крынки, Казачьи Лагери и Днепряны затопило по крыши. Из Новой Каховки эвакуировали более 900 человек, нескольких местных жителей сняли с крыш. В зоне бедствия — до 40 тыс. человек.

Села расположены к западу от Новой Каховки. По данным переписи 2001 года, в Корсунке жили 1,4 тыс. человек, в Крынках — 991, в Казачьих Лагерях — 3,7 тыс. человек. В Днепрянах в 2019-м проживали 4,1 тыс.

Затопление затронуло и правый берег Днепра, контролируемый украинской стороной. По словам главы украинской Херсонской областной администрации Александра Прокудина, там затоплены 1852 дома, эвакуированы 1457 человек.