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Затопление из-за разрушения Каховской ГЭС сняли со спутника

Maxar показала спутниковые снимки масштаба бедствия из-за разрушений плотины Каховской ГЭС

На спутниковом снимке видны затопленные дома вдоль реки Днепр к юго-востоку от Херсона На спутниковом снимке&nbsp;показано затопление Новокаховской плотины и гидроэлектростанции в Новой Каховке На спутниковом снимке видны затопленные портовые сооружения и промышленная зона в Херсоне На спутниковом снимке виден смытый водой причал в Новой Каховке На спутниковом снимке видно затопленное село Корсунка На спутниковом снимке видно наводнение вдоль реки Днепр от Новой Каховки до Херсона

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел накануне утром, затопило населенные пункты на обеих сторонах Днепра, левый контролирует Москва, правый — Киев. Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки зоны бедствия.

Подконтрольное России село Корсунка ушло под воду почти целиком, а Крынки, Казачьи Лагери и Днепряны затопило по крыши. Из Новой Каховки эвакуировали более 900 человек, нескольких местных жителей сняли с крыш. В зоне бедствия — до 40 тыс. человек.

Села расположены к западу от Новой Каховки. По данным переписи 2001 года, в Корсунке жили 1,4 тыс. человек, в Крынках — 991, в Казачьих Лагерях — 3,7 тыс. человек. В Днепрянах в 2019-м проживали 4,1 тыс.

Затопление затронуло и правый берег Днепра, контролируемый украинской стороной. По словам главы украинской Херсонской областной администрации Александра Прокудина, там затоплены 1852 дома, эвакуированы 1457 человек.

Затопление из-за разрушения Каховской ГЭС сняли со спутника
Затопление из-за разрушения Каховской ГЭС сняли со спутника

 

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