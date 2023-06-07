В Мелитополе сработала ПВО

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В Мелитополе раздались взрывы, сработали системы противовоздушной обороны, сообщил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.

«ПВО России успела отработать и защитить мирную жизнь горожан», — написал он.

Мелитополь в последние дни регулярно попадает под обстрел. Вечером 3 июня в городе раздались пять взрывов, пострадали три человека, осколки сбитых ракет повредили жилые дома. О сбитых системами ПВО ракетах местные власти отчитывались и 30 мая.

Рогов докладывал, что украинская армия прилагает усилия для прорыва на запорожском направлении, ВСУ продвинулись на 400 м, но российские силы отбросили их назад. По его мнению, «ситуация тревожная, но контролируемая». Минобороны России отчитывалось об отраженной атаке.