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Военная операция на Украине ,  
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Мелитополь и Токмак попали под обстрел

В Запорожской области под обстрел ВСУ попали Мелитополь и Токмак
Фото: vrogov / Telegram
Фото: vrogov / Telegram

ВСУ попытались нанести удар по Мелитополю, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, в городе прозвучала серия взрывов. На летящие на город ракеты среагировала российская ПВО.

Кроме того, под обстрел попал Токмак в Пологовском районе, сообщил «Запорожский вестник» со ссылкой на оперативные службы. В городе пропала связь.

Накануне Рогов тоже сообщал о взрыве в Мелитополе. По его словам, он прозвучал около 21:18 (время совпадает с мск). Позднее Рогов написал, что версия обстрела или работы ПВО не подтверждается.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре прошлого года по итогам референдума. Город Запорожье остался под контролем украинской армии, в марте административным центром региона в составе России стал Мелитополь. Город неоднократно попадал под обстрелы.

Токмак 5 мая оказался в числе запорожских городов, жителей которых власти решили временно переместить из-за участившихся обстрелов.

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Мелитополь и Токмак попали под обстрел
Мелитополь и Токмак попали под обстрел

Теги
Мелитополь Запорожская область Владимир Рогов ПВО

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