Власти Украины сообщили о 71 подтопленном здании на правом берегу Днепра

Глава Херсонской ОВА Прокудин: на правом берегу Днепра затоплено 71 здание и три моста

Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

На подконтрольном Киеву правом берегу Днепра из-за разрушения плотины Каховской ГЭС подтопило 71 здание, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.

Кроме того, вода залила три моста через рукава Днепра и впадающие в него реки, что затрудняет доступ в село Одрадокаменка. Из зоны затопления было эвакуировано 1328 человек.

До этого Прокудин сообщал, что после разрушения плотины Каховской ГЭС на правом берегу Днепра затопило восемь населенных пунктов и один микрорайон. Глава администрации отмечал, что в критической зоне на правом берегу Днепра оказались около 16 тыс. человек.

Разрушение плотины на ГЭС произошло утром 6 июня. По словам мэра подконтрольной российским силам Новой Каховки Владимира Леонтьева, на станции из-за обстрелов разрушились задвижки и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Местные власти объявили эвакуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве плотины и назвал произошедшее терактом. МИД страны потребовал созвать Совет Безопасности ООН в связи с произошедшим. Российская сторона тоже запросила заседание Совбеза.

В Кремле назвали произошедшее «преднамеренной диверсией» украинских сил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал ее с «неудачным наступлением» ВСУ. Следственный комитет завел дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий). В ведомстве заявили, что разрушение произошло «в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины».