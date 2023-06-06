Украина потребовала созвать Совбез ООН после разрушения плотины

Кремль называл уничтожение плотины Каховской ГЭС сознательной диверсией Киева, однако украинские власти обвиняют в нем Россию и требуют новых санкций

Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Экстренные службы Херсонской области / ТАСС)

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского был утвержден перечень мер реагирования МИД страны на разрушение плотины Каховской ГЭС. Среди предложенных действий — созыв заседания Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Кроме того, Киев призвал вынести этот вопрос на заседание совета управляющих МАГАТЭ, а также задействовать «механизм гражданской защиты Европейского союза».

Власти Украины также призвали страны G7 и ЕС немедленно рассмотреть введение новых, «далеко идущих» санкций против российской ракетной индустрии и атомной отрасли.

Ранее Владимир Зеленский после экстренного заседания СНБО обвинил Россию в «подрыве конструкций ГЭС изнутри», назвав произошедшее терактом. Кремль отверг эти обвинения и возложил вину на украинские власти. «Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, одна из целей этой диверсии — лишить Крым воды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.