Власти Украины рассказали о ситуации в Херсоне после разрушения плотины

В критической зоне на правом берегу Днепра, который контролируется украинскими силами, оказались около 16 тыс. человек, сообщили в областной администрации. Ведется эвакуация. Один микрорайон обесточен, скоро там отключат и газ

Video

На правом берегу Херсона, который остается под контролем Киева, из-за разрушения плотины Каховской ГЭС затопило восемь населенных пунктов и один микрорайон, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

«По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены такие населенные пункты — Тягинка, Львове, Одрадокаменка, это Бериславский район, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона, это Херсонский район. Мы понимаем, что будут подтоплены другие населенные пункты, готовы к этому», — сказал он (цитата по УНИАН).

По словам Прокудина, в критической зоне на правом берегу Днепра оказались около 16 тыс. человек. Ведется эвакуация.

В целях безопасности в Херсоне обесточили микрорайон Корабел, сообщает горсовет. Через несколько часов также отключат газоснабжение, передает «24 Канал».

Утром 6 июня власти Новой Каховки и Запорожской области сообщили о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС, которая находится по течению Днепра выше Херсона. Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу на территориях в зоне угрозы затопления.

Украинское командование «Юг» заявило, что подрыв Каховской ГЭС устроила российская сторона. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал эту информацию «бредом» и опроверг факт взрыва. По данным российских властей, плотина была частично разрушена в результате обстрелов с украинской стороны.