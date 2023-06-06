Власти Украины рассказали о ситуации в Херсоне после разрушения плотины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 87,03 (-0,07) Инвестиции, 05 июн, 16:28 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 81,33 (+0,45) Инвестиции, 05 июн, 16:28
Сколько людей будет жить на Земле в 2050-м и чем это грозит экономике Pro, 10:50
Индекс Мосбиржи упал на фоне роста геополитической напряженности Инвестиции, 10:49
ТАСС узнал, что обрушение плотины Каховской ГЭС продолжается Политика, 10:47
Видеоаналитика и большие данные: как банки защищают отделения и банкоматы Тренды, 10:45
В Крыму и Севастополе оценили влияние на подачу воды из-за разрушения ГЭС Политика, 10:45
Голливуд избежал масштабной забастовки. О чем договорились кинодеятели Life, 10:41
Как политика безопасности влияет на водителей и пассажиров такси Тренды, 10:39
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Новой Каховке началась эвакуация после разрушения плотины Политика, 10:38
Названы города Подмосковья с наибольшим ростом цен на новостройки Недвижимость, 10:32
Место притяжения молодежи: что известно о новой академии «Меганом» Национальные проекты, 10:30
Какие технологии помогают строить на вечной мерзлоте Тренды, 10:29
Партнер дочери Тутберидзе заявил о новой главе после ухода из сборной Спорт, 10:28
Разрушение Каховской ГЭС. Онлайн Политика, 10:24
Агент подтвердил получение российской теннисисткой гражданства Франции Спорт, 10:23
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Украины рассказали о ситуации в Херсоне после разрушения плотины

Херсонская администрация: после разрушения плотины затопило восемь населенных пунктов
В критической зоне на правом берегу Днепра, который контролируется украинскими силами, оказались около 16 тыс. человек, сообщили в областной администрации. Ведется эвакуация. Один микрорайон обесточен, скоро там отключат и газ

Власти Украины рассказали о ситуации в Херсоне после разрушения плотины
Video

На правом берегу Херсона, который остается под контролем Киева, из-за разрушения плотины Каховской ГЭС затопило восемь населенных пунктов и один микрорайон, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

«По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены такие населенные пункты — Тягинка, Львове, Одрадокаменка, это Бериславский район, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона, это Херсонский район. Мы понимаем, что будут подтоплены другие населенные пункты, готовы к этому», — сказал он (цитата по УНИАН).

По словам Прокудина, в критической зоне на правом берегу Днепра оказались около 16 тыс. человек. Ведется эвакуация.

Фото:Яндекс.Карты Фото:Яндекс.Карты 14 населенных пунктов попавших в зону подтопления

В целях безопасности в Херсоне обесточили микрорайон Корабел, сообщает горсовет. Через несколько часов также отключат газоснабжение, передает «24 Канал».

Читайте на РБК Pro
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
Налоги для уехавших россиян: что все-таки изменится
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
От Solaris к электрокарам: как Hyundai превратилась в конкурента Tesla

Утром 6 июня власти Новой Каховки и Запорожской области сообщили о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС, которая находится по течению Днепра выше Херсона. Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу на территориях в зоне угрозы затопления.

Украинское командование «Юг» заявило, что подрыв Каховской ГЭС устроила российская сторона. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал эту информацию «бредом» и опроверг факт взрыва. По данным российских властей, плотина была частично разрушена в результате обстрелов с украинской стороны.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Херсон отключение электричества затопление
Материалы по теме
МАГАТЭ не увидело угрозы ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС
Политика
Мэр Новой Каховки допустил проблемы с водой в Крыму после разрушения ГЭС
Политика
Власти назвали территории под угрозой затопления после разрушения ГЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter