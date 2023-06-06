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Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за прорыва плотины

Небензя: Россия запросила заседание Совбеза ООН после прорыва на Каховской ГЭС
Новая Каховка. Подтопление Дома культуры после разрушения задвижек на Каховской ГЭС
Новая Каховка. Подтопление Дома культуры после разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за разрушения плотины на Каховской ГЭС. Об этом сообщил российский постпред Василий Небензя, передает ТАСС.

«Срочно, но не могу сказать точное время», — добавил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия непричастна к разрушениям. «Что с психическим здоровьем у тех, кто это предложил? Могли мы провести диверсию на этой станции и дамбе, когда затопление пошло на территории под российским контролем?» — поинтересовался Небензя.

Украина тоже потребовала созвать заседание Совбеза из-за ЧП на дамбе.

Разрушение произошло утром 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию «в подрыве конструкций ГЭС изнутри». Кремль, в свою очередь, возложил вину за случившееся на Киев, связав диверсию с «неудачным наступлением» ВСУ. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал целью действий Киева не допустить российского наступления на этом участке фронта.

Теги
Василий Небензя Совбез ООН Украина Каховская ГЭС
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