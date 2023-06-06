Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за прорыва плотины

Новая Каховка. Подтопление Дома культуры после разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за разрушения плотины на Каховской ГЭС. Об этом сообщил российский постпред Василий Небензя, передает ТАСС.

«Срочно, но не могу сказать точное время», — добавил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия непричастна к разрушениям. «Что с психическим здоровьем у тех, кто это предложил? Могли мы провести диверсию на этой станции и дамбе, когда затопление пошло на территории под российским контролем?» — поинтересовался Небензя.

Украина тоже потребовала созвать заседание Совбеза из-за ЧП на дамбе.

Разрушение произошло утром 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию «в подрыве конструкций ГЭС изнутри». Кремль, в свою очередь, возложил вину за случившееся на Киев, связав диверсию с «неудачным наступлением» ВСУ. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал целью действий Киева не допустить российского наступления на этом участке фронта.