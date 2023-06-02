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В РПЦ сообщили, кто будет охранять «Троицу» в храме Христа Спасителя

Епархия: «Троицу» в храме Христа Спасителя будет охранять Росгвардия
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Икону «Троица» в храме Христа Спасителя будет охранять Росгвардия, сообщил «РИА Новости» глава информационной службы Московской епархии Александр Волков.

«Непосредственно икону Росгвардия будет охранять. Охрана храма обеспечивает безопасность храма в целом», — уточнил он.

Икона работы Андрея Рублева прибудет в храм 4 июня. Решение передать ее из Третьяковской галереи РПЦ принял президент Владимир Путин «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

Против перевоза иконы возражал экспертный совет Третьяковки, ссылаясь на ее «сложное и нестабильное состояние». Об этом говорилось и в письме членов комиссии по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета РАН «История мировой культуры» в адрес министра культуры Ольги Любимовой.

РПЦ заверила, что будет хранить «Троицу» в соответствии с требованиями специалистов Третьяковки. В храме Христа Спасителя икона пробудет две недели, а затем ей предстоит «плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов».

Теги
Троица Андрей Рублев Росгвардия храм Христа Спасителя Московская епархия РПЦ
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