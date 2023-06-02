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Представитель Михалкова опроверг сообщения о его госпитализации Общество, 16:27
Общество ,  
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Представитель Михалкова опроверг сообщения о его госпитализации

Представитель Михалкова опроверг информацию о его госпитализации с жалобами на сердце
Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Информация о госпитализации режиссера Никиты Михалкова не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в его пресс-службе.

Ранее телеграм-канал «112» передал, что режиссера доставили в одну из столичных больниц, в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Михалков поступил с жалобами на перебои работы сердца и одышку, писал телеграм-канал.

В начале января Михалкова госпитализировали, его представитель уточнил, что у режиссера выявили грипп. Источник «Интерфакса» рассказал, что у врачей есть подозрение на коронавирус. 9 января в больнице сообщили, что Михалков находится в реанимации, он оставался там до 13 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 января рассказал, что Владимир Путин постоянно получает данные о состоянии здоровья режиссера и желает ему выздоровления.

Михалков предупреждал, что в СМИ и соцсетях появилась «немыслимая, мало соответствующая действительности» информация о нем и его здоровье.

Режиссера выписали 24 января, он проходил восстановление дома.

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Никита Михалков — советский и российский режиссер, актер и продюсер, ему 77 лет. Его фильм «Утомленные солнцем» (1994) был удостоен премии «Оскар» в номинации за лучший фильм на иностранном языке и Гран-при Каннского кинофестиваля.

Михалков возглавляет Союз кинематографистов России и является председателем правления киностудии «Тритэ». Он также широко известен своей авторской программой «Бесогон ТВ».

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