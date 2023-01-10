Михалков предупредил о «немыслимой» информации о его здоровье в соцсетях

Никита Михалков впервые после сообщений о его госпитализации обратился к поклонникам. Он поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье, и сообщил, что проходит лечение в больнице

Никита Михалков (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщил, что находится в больнице, где проходит обследования и лечится. Сообщение за его подписью появилось в телеграм-канале «Бесогон».

«Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам», — также говорится в нем.

Режиссер также предупредил, что в СМИ и соцсетях появилась «немыслимая, мало соответствующая действительности» информация о нем и его здоровье.

Михалкову 77 лет.

Информация о его госпитализации появилась 5 января. В пресс-службе режиссера сообщили РБК, что его положили в больницу с гриппом. О госпитализации Михалкова с подозрением на коронавирус сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Baza и Mash писали, что у режиссера «ковидная пневмония» и он находится в тяжелом состоянии. Телеграм-каналы также сообщали, что изначально его положили в больницу № 67, но потом при участии реанимационной бригады перевели в другую.

9 января «РИА Новости» со ссылкой на представителя больницы сообщило, что Михалков остается в отделении реанимации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 января рассказал, что Владимир Путин постоянно получает данные о состоянии здоровья Михалкова. Пресс-секретарь добавил, что президент сопереживает и желает режиссеру выздоровления.

21 октября 2020 года Путин поздравлял режиссера с 75-летием по видеосвязи, выпив с ним шампанского. В тот же день он подписал указ о присвоении режиссеру звания Героя Труда «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».