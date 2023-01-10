Песков сообщил о получении Путиным данных о состоянии Михалкова

Никита Михалков (Фото: Максим Шипенков / ТАСС)

Президент Владимир Путин постоянно получает данные о состоянии здоровья режиссера Никиты Михалкова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Реакция может быть только одна.Президент регулярно получает информацию о состоянии его [Михалкова] здоровья», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Путина на госпитализацию Михалкова. Пресс-секретарь добавил, что российский лидер сопереживает и желает ему выздоровления.

5 января в пресс-службе Михалкова сообщили о его госпитализации с гриппом. До этого о госпитализации Михалкова с подозрением на коронавирус сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Накануне представитель больницы сообщил, что 77-летний Михалков остается в отделении реанимации.

21 октября 2020 года Путин поздравлял режиссера с 75-летием по видеосвязи, выпив с ним шампанского.В тот же день он подписал указ о присвоении режиссеру звания Героя Труда «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».

Никита Михалков имеет звание народного артиста РСФР, является лауреатом трех государственных премий России и полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством». Его фильм «Утомленные солнцем», вышедший в 1994 году, был удостоен премии «Оскар» в номинации за лучший фильм на иностранном языке и Гран-при Каннского кинофестиваля. Сам он сыграл в киноленте одну из главных ролей.

Также Михалков возглавляет Союз кинематографистов России и является председателем правления киностудии «Тритэ», которая занимается выпуском работ как его самого, так и других авторов. К примеру, в списке выпущенных студией лент указаны «Легенда № 17» Николая Лебедева и «Движение вверх» Антона Мегердичева