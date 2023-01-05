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Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом
Пресс-служба режиссера Никиты Михалкова сообщила о его госпитализации
Режиссер и председатель союза кинематографистов России Никита Михалков госпитализирован в Москве с гриппом, сообщили РБК в его пресс-службе.
«Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», – сказал представитель режиссера.
О госпитализации Михалкова с подозрением на коронавирус ранее написал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Baza и Mash утверждали, что у режиссера «ковидная пневмония» и он находится в тяжелом состоянии.
Никите Михалкову 77 лет.
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