Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом

Режиссер и председатель союза кинематографистов России Никита Михалков госпитализирован в Москве с гриппом, сообщили РБК в его пресс-службе.

«Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», – сказал представитель режиссера.

О госпитализации Михалкова с подозрением на коронавирус ранее написал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Baza и Mash утверждали, что у режиссера «ковидная пневмония» и он находится в тяжелом состоянии.

Никите Михалкову 77 лет.

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