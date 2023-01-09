В больнице сообщили, что Михалков остается в реанимации

О госпитализации режиссера стало известно 5 января. Его представитель уточнил, что Михалкова положили в больницу с гриппом

Никита Михалков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков остается в отделении реанимации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя больницы.

«Пациент находится в отделении реанимации», — сказали в больнице. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Михалкова.

О госпитализации режиссера РБК сообщили в его пресс-службе 5 января. По словам представителя Михалкова, его положили в больницу с гриппом. До этого о госпитализации Михалкова с подозрением на коронавирус сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Baza и Mash утверждали, что у режиссера «ковидная пневмония» и он в тяжелом состоянии. Каналы также утверждали, что изначально его положили в больницу № 67, но потом при участии реанимационной бригады перевели в другую.



Никита Михалков — советский и российский режиссер, актер и продюсер, ему 77 лет. Его фильм «Утомленные солнцем» (1994), где сам Михалков сыграл одну из главных ролей, был удостоен премии «Оскар» в номинации за лучший фильм на иностранном языке и Гран-при Каннского кинофестиваля.

Михалков возглавляет Союз кинематографистов России и является председателем правления киностудии «Тритэ», которая занимается выпуском работ как самого режиссера, так и других авторов. Так, например, в списке выпущенных студией лент указаны «Легенда № 17» Николая Лебедева, «Движение вверх» Антона Мегердичева и «Т-34» Алексея Сидорова.



Помимо работ в кино Михалков широко известен своей авторской программой «Бесогон ТВ», которая несколько лет выходила на телеканале «Россия 24». На одноименный видеоблог режиссера на YouTube подписаны более 1,47 млн пользователей.

С прошлого года Михалков находится под санкциями Евросоюза. 7 января президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 119 человек, большинство из которых являются российскими деятелями культуры, в том числе против Никиты Михалкова. Санкции введены на десять лет, они предусматривают блокировку как личных активов, так и активов, которыми фигуранты списка могли бы воспользоваться через третьих лиц.