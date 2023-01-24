Режиссеру потребуется время на восстановление, но оно будет проходить дома. Михалкова госпитализировали 5 января, несколько дней он находился в реанимации — по словам его представителя, с гриппом

Никита Михалков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — написал Михалков. Он добавил, что уже началась подготовка первого в 2023 году выпуска его авторской программы «Бесогон».

Режиссера госпитализировали 5 января. Представитель Михалкова уточнил, что его положили в больницу с гриппом. Источник «Интерфакса» рассказал, что у врачей есть подозрение на коронавирус. 9 января в больнице сообщили, что Михалков находится в реанимации, 13 января он оставался там.

10 января Михалков написал в телеграм-канале, что проходит обследование и лечится. Он предупредил, что в СМИ и соцсетях появилась «немыслимая, мало соответствующая действительности» информация о нем и его здоровье.