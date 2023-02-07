Никита Михалков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Режиссер и актер Никита Михалков впервые после болезни вышел на сцену, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий прессы-службы Центра театра и кино под руководством Михалкова. Вечером 6 февраля он сыграл в спектакле «12».

По его словам, в зале находились врачи, которые лечили режиссера. «Мне [врачи] сказали: «Будешь играть в спектакле — вылечим». Пришлось вылечиться», — пошутил Михалков после выступления.

О том, что Никиту Михалкова выписали из больницы, стало известно 24 января. Он добавил, что ему требуется некоторое время на восстановление и реабилитацию.

Режиссера госпитализировали с гриппом 5 января. 9 января представитель больницы сообщил, что Михалков находится в отделении реанимации. На следующий день Никита Михалков написал в своем телеграм-канале, что он проходит обследование и лечение в больнице.