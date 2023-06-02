Глава Минобороны Британии Уоллес: Украина может взять Крым под контроль в 2023 году

Глава Минобороны Британии допустил, что Украина возьмет Крым в 2023 году

Если у России «закончится необходимая техника», то Украина может взять Крым под контроль уже в этом году, заявил глава Минобороны Великобритании. Ранее глава Крыма Аксенов заверил, что полуострову ничего не угрожает

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина может успешно взять Крым под свой контроль в 2023 году, если у России «закончится необходимая техника». Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Washington Post.

Глава Крыма Сергей Аксенов 29 мая заявил, что недооценивать планы Украины начать контрнаступление нельзя, так как с Россией воюет весь «коллективный Запад».

Тем не менее он заверил, что Крыму ничего не угрожает, поскольку были приняты необходимые меры, в том числе построены оборонительные линии и фортификационные сооружения. Аксенов добавил, что американцы и британцы, которые, по его словам, участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, сильнее с технической точки зрения, но российские военные «выше на голову по духу».

Аксенов выразил надежду, что российское командование оценило перспективы применения высокотехнологичных видов вооружений и готово к этому.

Власти Украины неоднократно заявляли о планах начать контрнаступление. В мае в Совете нацбезопасности и обороны страны говорили, что оно может начаться «завтра или через неделю», а в офисе президента признали начавшимся.

В Кремле отмечали, что Россия следит за заявлениями Киева о наступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании военных действий.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Зеленский в конце апреля говорил, что ВСУ планируют во время наступления вернуть полуостров под свой контроль.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал Крым неотъемлемой частью России и заверил, что любые претензии на полуостров получат должный ответ.