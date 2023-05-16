Украина вступила в киберцентр НАТО

Киев подал заявку еще в 2021 году, но в начале 2022-го власти сообщили, что одна из стран заблокировала ее. Теперь МИД страны объявил, что у штаб-квартиры центра в Таллине подняли украинский флаг

Фото: MFA_Ukraine / Twitter

Украина присоединилась к Центру сотрудничества НАТО в области совершенствования киберзащиты (CCDCOE). Об этом сообщается в Twitter МИД страны.

У штаб-квартиры организации в Таллине подняли украинский флаг. МИД поблагодарил страны — спонсоры центра за то, что они предложили Украине присоединиться к ним, а также правительство Эстонии «за поддержку и помощь на пути в CCDCOE НАТО».

На сайте киберцентра информации о членстве Украины пока не появилось — она все еще значится в списке «стран-партнеров».

Киберцентр НАТО основан в 2008 году. Его задача — расширять сотрудничество и обмен информацией между странами блока и их партнерами. Центр готовит инструкции, связанные с кибербезопасностью, и проводит киберучения.

Киев подал заявку на вступление в центр еще летом 2021 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в начале февраля 2022 года сообщил, что одна из европейских стран заблокировала заявку. Источник «Европейской правды» уточнил, что это была Венгрия.

После присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек альянса Йенс Столтенберг в апреле сообщил о договоренности среди союзников о том, что Украина станет членом НАТО. Зеленский в свою очередь призвал ускорить атлантическую интеграцию страны.

Российские власти называют недопущение Украины в НАТО одной из целей военной операции.