Страны НАТО не определились, что обещать Украине по поводу ее членства на саммите в Литве

Члены НАТО не определились, что обещать Украине по поводу ее членства

Украина хочет получить «четкий сигнал» о готовности НАТО принять ее в альянс, за это выступают и восточные страны блока. На Западе же предлагают отложить рассмотрение вопроса до конца военных действий. Москва против членства Киева

Фото: Yves Herman / Reuters

Восточные и западные страны Европы, входящие в НАТО, по-разному смотрят на перспективу вступления в альянс Украины, пишет газета Politico.

Государства восточного фланга блока выступают за «четкий сигнал» для Украины о том, что она станет членом НАТО, дать его должны на предстоящем саммите в Вильнюсе в июле. Того же просит и Киев.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил в разговоре с Politico, что у него есть «свой список пожеланий» к саммиту: включение Швеции в состав альянса и приглашение для Украины. Но, признал политик, для 31 члена блока «это сложный вопрос».

Однако страны Западной Европы настаивают, что обсуждение членства Киева стоит отложить до окончания военных действий, пишет Politico. Он допускают расширение сотрудничества Украины и НАТО.

Среди возможных вариантов действий альянса газета называет принятие декларации по Украине на саммите или создание нового совета Украина-НАТО. Кроме того, блок готов расширять предоставление помощи Киеву для совершенствования вооруженных сил и отхода от советских стандартов. Как отметил государственный секретарь Минобороны Украины Константин Ващенко, вопрос соответствия украинской армии требованиям НАТО будет «актуальным» после завершения конфликта.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в разговоре с Politico отметила, что для Киева неприемлемо оставаться в вопросе присоединения к НАТО «на том же месте», где и сейчас. Она добавила, что Украина ждет приверженности согласию на ее членство от всех стран блока.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью прошлого года. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что место Киева — в блоке, и многолетняя программа поддержки Украины сделает возможным ее вступление в дальнейшем.

Кремль отмечал, что недопущение Украины в НАТО — это одна из целей спецоперации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны».

МИД указывал, что обещания Киеву членства в блоке «недальновидны» и могут «привести к окончательному развалу системы европейской безопасности». Россия много лет предупреждала об опасности «подтягивания» Украины в НАТО, но эти ее заявления не хотят слышать, подчеркнули в ведомстве.