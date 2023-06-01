Посол потребовал от Трюдо и МИД Канады осудить атаку дронов в Москве

Россия направила послание премьер-министру Канады Джастину Трюдо и главе МИД страны Мелани Жоли с требованием осудить атаку беспилотников в Москве, заявил «РИА Новости» посол России в Оттаве Олег Степанов, отметив, что канадские власти молчат по этому поводу.

«В моем послании на имя господина Трюдо и Жоли я подчеркнул, что Россия призывает Канаду занять однозначную позицию, осудив данный террористический акт», — сказал Степанов.

Он уточнил, что в своем письме он описал «специфику и конкретные детали» попытки удара по Москве беспилотными летательными аппаратами.

30 мая власти Москвы сообщили об атаке беспилотников на несколько зданий в столице. Пострадали два человека, три дома были повреждены. Минобороны сообщило, что всего в атаке участвовали восемь беспилотников — пять из восьми дронов сбили, а три сбились с курса из-за работы средств радиоэлектронной борьбы. По словам двух источников РБК, близких к МВД, в тот день были сбиты более десяти беспилотников.

Российский МИД обвинил в причастности к атаке Украину. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет прямого отношения к случившемуся.

В ООН, комментируя произошедшее, заявили, что осуждают любые атаки на мирных жителей и инфраструктуру, но сочли, что «не может быть никакого сравнения между недавними атаками на Москву и массированными ударами в украинских городах».

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)