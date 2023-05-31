Глава СНБО оценил возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту

Глава СНБО Данилов о возможности удара Storm Shadow по Крымскому мосту: не нужно спешить

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В свое время удары будут нанесены по всем объектам, которые будут представлять угрозу для Украины, когда это произойдет — решат военные. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» прокомментировал вероятность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту.

В октябре прошлого года на Крымском мосту произошел взрыв, погибли четыре человека, два автомобильных пролета обрушились. ФСБ назвала организатором разведку Украины и ее главу Кирилла Буданова. Президент России Владимир Путин назвал случившееся актом терроризма и поручил усилить меры защиты моста. Украинский президент Владимир Зеленский сказал: «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно. В начале этого года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае удара по территории Крыма Украину ждет «неминуемое возмездие». МИД России называл поставки Киеву дальнобойных ракет красной линией для Москвы.

«Все впереди, и не нужно спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат», — сказал Данилов.

Великобритания передала Украине ракеты воздушного базирования Storm Shadow в мае. По данным производителя, дальность полета этого боеприпаса — более 250 км.

Минобороны России уже несколько раз отчитывалось о перехвате таких ракет в зоне военной операции. Власти Запорожской области, ЛНР и ДНР сообщали об ударах Storm Shadow по населенным пунктам.