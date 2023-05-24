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Крымский мост закрыли из-за учений

Аксенов: Крымский мост временно закрыт из-за учений
На Крымском мосту проходят плановые учения, движение возобновят через несколько часов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Движение будет восстановлено через несколько часов.

Глава региона призвал граждан «доверять только проверенным источникам информации».

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал учения «плановыми».

Ранее в соцсетях появились видео с дымом над Крымским мостом.

В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую разведку. В Киеве опровергали причастность к произошедшему.

Взрыв на Крымском мосту. Фото
Фотогалерея 

В феврале на мосту после ремонта полностью открыли все автомобильные полосы для легковых машин, а в мае было восстановлено движение по железнодорожной части. Несмотря на это, 19 мая вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что грузовики на мост пока запускать не будут.

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Альтернативный сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Также работает Керченская паромная переправа.

Полное восстановление железнодорожной части Крымского моста, как ожидается, завершится в июле. Правительство ранее поручало сделать это к 1 декабря. Также до июля завершится восстановление сопутствующей инфраструктуры, не влияющей на движение.

Теги
Крымский мост Крым Сергей Аксенов
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