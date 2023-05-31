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Командир батальона «Восток» заявил о крупном обстреле российских позиций

Командир бригады «Восток» Ходаковский: Украина выпустила 74 снаряда по российским позициям
Александр Ходаковский
Александр Ходаковский (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Украинские войска за час выпустили 74 крупнокалиберных снаряда по российским позициям, сообщил в телеграм-канале командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Методично, перенося огонь с одной позиции на другую, по 11–17 снарядов на каждую позицию... Вы знаете, это много. Позиция — это всего четыре или шесть человек на точке, и получается, что на каждого пришлось в среднем по три снаряда», — написал он.

Ходаковский сообщил, что пострадавших в результате обстрелов нет. «Одно удручает: мы так и не ответили», — сказал он.

В начале мая Ходаковский говорил, что ВСУ пытались прорвать оборону российских военных в ДНР и «дело, похоже, движется к долгожданному наступлению».

На базе «Востока» в марте 2023 года была создана бригада российских сухопутных войск. Сам Ходаковский рассказывал, что подразделение войдет в состав «Росгвардии».

29 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления ВСУ. Конкретных дат он не назвал. В тот же день командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский сказал, что ВСУ в скором времени перейдут «к активным наступательным действиям».

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31 мая США анонсировали украинское контрнаступление летом. «Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом», — сказал 31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

В Кремле говорили, что отслеживают все высказывания о контрнаступлении украинских военных. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения военной операции.

Теги
ВСУ Украина обстрел снаряд Александр Ходаковский ДНР
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