Командир батальона «Восток» рассказал о попытках атак ВСУ в ДНР

Вооруженные силы Украины попытались прорвать оборону российских военных в ДНР, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.

«Все попытки противника продавить нашу оборону сегодня не увенчались успехом, но интенсивность боя была высокая», — написал Ходаковский.

Он отметил, что «дело, похоже, движется к долгожданному наступлению», которое долгое время откладывалось.

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