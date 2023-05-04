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Командир батальона «Восток» рассказал о попытках атак ВСУ в ДНР
Комбат ДНР Ходаковский заявил о неудачных попытках ВСУ «продавить оборону» российских сил
Вооруженные силы Украины попытались прорвать оборону российских военных в ДНР, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.
«Все попытки противника продавить нашу оборону сегодня не увенчались успехом, но интенсивность боя была высокая», — написал Ходаковский.
Он отметил, что «дело, похоже, движется к долгожданному наступлению», которое долгое время откладывалось.
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