В Кремле ответили на идею Кадырова ввести военное положение

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Решение о вводе в России военного положения принимают только федеральные власти, сейчас такая возможность не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести военное положение после атаки дронов на Москву 30 мая.

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счет не принималось, никаких обсуждений не ведется», — сказал Песков.

В новых регионах России — Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях уже действует военное положение. Этот режим ввел президент России Владимир Путин 19 октября. В других регионах страны были установлены разные уровни реагирования.

Согласно ст. 4 закона «О военном положении», указ о его введении подписывает президент России. Затем документ должен быть передан на утверждение Совету Федерации. Верхняя палата должна принять решение по нему в течение 48 часов. Оно принимается большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации.

Москва подверглась атаке беспилотников утром 30 мая. По данным Минобороны, пять из восьми дронов были сбиты, три потеряли связь с операторами и сбились с курса в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Повреждения получили три дома на юго-западе Москвы. Два человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация им не потребовалась.

Российская сторона обвинила в атаке Киев. Песков заявил, что она стала ответом на удар по одному из центров принятия решений на Украине, который российские силы нанесли 28 мая. В Киеве заявили, что не имеют «прямого отношения» к произошедшему.