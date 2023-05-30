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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров после атак на Москву предложил ввести в России военное положение

Кадыров после атаки дронов на Москву: необходимо ввести в России военное положение
Кадыров считает, что после атаки дронов на Москву нужно объявить военное положение по всей стране. Сейчас этот режим введен в четырех новых регионах, в некоторых других введены режимы повышенной готовности
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В России необходимо ввести военное положение, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя утреннюю атаку дронов на Москву.

«Необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни заявил, что атака беспилотников на Москву не имеет «тактического, стратегического или даже психологического смысла», поскольку «война-то идет совершенно в другом месте».

«Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жесткие — они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться. <...> Немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — добавил Кадыров.

В октябре прошлого года в российских регионах ввели разные режимы реагирования. В присоединившихся по результатам осеннего референдума Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.

Кадыров уже предлагал расширить этот режим на другие регионы, после того как в марте в Брянскую область проникла украинская диверсионная группа. Тогда погиб мужчина, пострадал ребенок.

Москва подверглась атаке беспилотников утром 30 мая. По данным Минобороны, пять из восьми дронов были сбиты, три потеряли связь с операторами и сбились с курса в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Повреждения получили три дома на юго-западе Москвы. Два человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация им не потребовалась.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал эту атаку террористической акцией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что атака стала ответом на удар по одному из центров принятия решений на Украине, который российские силы нанесли 28 мая.

Глава государства Владимир Путин рассказал, что российские военные «два-три дня назад» нанесли удар по штабу военной разведки Украины. Российский президент счел удар Киева «попыткой вызвать» ответную реакцию со стороны Москвы, спровоцировать ее «на зеркальные действия». Украинские власти заявили, что не имеют «прямого отношения» к случившемуся.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
военное положение Рамзан Кадыров Москва
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года

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