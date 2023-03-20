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В подмосковном Щелково беспилотник врезался в ЛЭП

Администрация подмосковного Щелково сообщила о врезавшемся в ЛЭП беспилотнике
В результате инцидента с дроном ЛЭП не повреждена, пострадавших нет. На беспилотнике не было взрывчатых веществ, уточнили власти Щелково
Фото: admgos / Telegram
Фото: admgos / Telegram

В городе Щелково Московской области беспилотник врезался в линию электропередач, никто не пострадал и ЛЭП не получила повреждений, говорится в телеграм-канале администрации города.

Информация об инциденте поступила в 11:48 20 марта.

«Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено», — сообщила администрация.

Это не первое происшествие с беспилотниками в Подмосковье за последний месяц. В конце февраля под Коломной, вблизи деревни Губастово, упал дрон. По предположению губернатора Андрея Воробьева, его целью мог быть объект гражданской инфраструктуры. Обломки беспилотника упали рядом с газокомпрессорной станции «Воскресенск», который является частью снабжающих Москву и область газовых путей.

Источник РБК, близкий к ФСБ, и собеседник в территориальном отделе полиции сообщили, что упавший дрон имел маркировку UJ-22 Airborne. Такие беспилотники не стоят на вооружении в вооруженных силах России, их производит украинская компания Ukrjet.

В некоторых регионах из-за участившихся по стране инцидентов с беспилотниками стали вводить ограничения на их использование. Меры действуют как минимум в 30 субъектах федерации, Московская область в их число не входит.

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Московская область беспилотники Щелково
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