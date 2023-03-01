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На упавшем в Подмосковье беспилотнике нашли украинскую маркировку. Об этом РБК сообщили источник, близкий к ФСБ, и собеседник в территориальном отделе полиции.

Беспилотник упал вблизи деревни Губастово под Коломной 28 февраля. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, целью дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры. Жертв и разрушений на земле не было.

Источники РБК сообщили, что на месте происшествия «обнаружен беспилотный летательный аппарат, не состоящий на вооружении в ВС РФ, с маркировкой UJ-22 Airborne». Такие дроны производит компания Ukrjet.

Беспилотник упал рядом с газокомпрессорной станцией «Воскресенск». Там подтвердили падение дрона. «Разрушений нет, пострадавших нет, пожара тоже не было», — уточнили на станции.

Согласно данным Ukrjet, UJ-22 Airborne может летать на высоте до 6 тыс. м со скоростью до 160 км/ч и держаться в воздухе семь часов. Максимальная дальность полета составляет 800 км, он может перевозить до 20 кг полезной нагрузки.