Представитель генсека ООН Дюжаррик о дронах в Москве: ООН против ударов по мирным объектам

В ООН в ответ на вопрос о дронах в Москве напомнили об ударах по Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

ООН осуждает любые атаки на мирных жителей и инфраструктуру, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос об утренней атаке беспилотников на Москву. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

«Конечно, мы осуждаем любые атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Но я также считаю важным отметить, что не может быть никакого сравнения между недавними атаками на Москву и массированными ударами, которые мы продолжаем видеть в украинских городах», — сказал он.

Москва подверглась атаке дронов утром 30 мая. Минобороны сообщило, что пять из восьми дронов были сбиты, а три потеряли связь с операторами и сбились с курса в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Три дома получили повреждения. Два человека пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет прямого отношения к случившемуся.

В ночь на 30 мая в нескольких украинских регионах объявляли тревогу. В Киеве прогремели взрывы. Минобороны России днем сообщило, что нанесло удары по центральным пунктам принятия решений на Украине.