Кремль оценил решение ЮАР дать иммунитет участникам саммита БРИКС

Песков: надеемся, что в БРИКС не будут принимать в расчет ордер МУС в отношении Путина

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Кремль рассчитывает, что страны-партнеры России по БРИКС не будут принимать во внимание решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Мы рассчитываем, что как минимум страны-партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения», — сказал Песков. По его словам, Москва придает огромное значение развитию этого формата интеграции.

Отвечая на вопрос, скажется ли это решение на том, кто будет представлять Россию на саммите в ЮАР, Песков сказал, что Россия будет участвовать в этом саммите «на должном уровне».

Саммит глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) должен состояться в Йоханнесбурге 22 августа. Одной из тем предстоящей встречи должно стать создание единой валюты блока.

Принимающая саммит ЮАР объявила, что участники этой встречи будут иметь дипломатический иммунитет во время своего визита. Наличие дипломатического иммунитета означает, что лицо не подлежит юрисдикции государства пребывания, имеет неприкосновенность и не может быть арестовано или задержано. Соответствующий документ подписал глава МИД страны Наледи Пандор. Перед этим состоится еще одна встреча партнеров по блоку — совещание на уровне глав МИДов стран БРИКС — пройдет в Кейптауне 1–2 июня.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его и уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову МУС заподозрил в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В Кремле решение суда назвали ничтожным с точки зрения права. Песков подчеркивал, что Россия, «как и целый ряд государств», не признает его юрисдикцию.

В июне 2022 года заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. Также у организации есть институт — Новый банк развития БРИКС, в который помимо основных членов организации входят Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В конце мая газета The Financial Times (FT) со ссылкой на заявление организации сообщила, что переговоры о присоединении к банку ведет Саудовская Аравия.

Частью БРИКС хотела бы стать и Венесуэла, накануне сообщил президент страны Николас Мадуро президенту Бразилии Луле да Силве. По его словам, он рассчитывает, что этот блок станет площадкой для обсуждения новой архитектуры глобальной геополитики. Бразильский лидер идею Мадуро поддержал. Песков, комментируя это сообщение, сказал журналистам, что все больше стран проявляют к формату БРИКС «живой интерес». «Все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к этому формату. Это тема для обсуждения членов этого формата. Что и будет сделано», — сказал Песков.