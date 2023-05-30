Кремль оценил решение ЮАР дать иммунитет участникам саммита БРИКС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 85,9 (-0,02) Инвестиции, 29 мая, 16:27 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 80,06 (+0,09) Инвестиции, 29 мая, 16:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:53
ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян виды рыбы Общество, 15:43
FIDE включила Карякина в список участников Кубка мира Спорт, 15:42
Нардеп заявил о решении открыть дело о госизмене против Зеленского Политика, 15:39
«РИА» узнало о задержании украинки за попытку вывезти детей в Германию Политика, 15:34
Атака дронов на Москву. Что известно к 15:30 Политика, 15:31
Власти Ульяновска назвали причиной схода вагонов головотяпство и «башмак» Общество, 15:29
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Последствия атаки беспилотников в Новой Москве. Видео Политика, 15:27
В Думе подготовили законопроект о запрете смены пола хирургическим путем Политика, 15:21
В ЕК объяснили заморозку активов ЦБ России «гарантиями» выплат для Киева Политика, 15:20
Карпин назвал разумной отмену июньского сбора национальной команды Спорт, 15:18
Минобороны сообщило о новых ударах по центрам принятия решений на Украине Политика, 15:17
Петербургская валютная биржа начала подготовку к работе с ЦФА Крипто, 15:13
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:10

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

Кремль оценил решение ЮАР дать иммунитет участникам саммита БРИКС

Песков: надеемся, что в БРИКС не будут принимать в расчет ордер МУС в отношении Путина
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Кремль рассчитывает, что страны-партнеры России по БРИКС не будут принимать во внимание решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Мы рассчитываем, что как минимум страны-партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения», — сказал Песков. По его словам, Москва придает огромное значение развитию этого формата интеграции.

Отвечая на вопрос, скажется ли это решение на том, кто будет представлять Россию на саммите в ЮАР, Песков сказал, что Россия будет участвовать в этом саммите «на должном уровне».

Саммит глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) должен состояться в Йоханнесбурге 22 августа. Одной из тем предстоящей встречи должно стать создание единой валюты блока.

Принимающая саммит ЮАР объявила, что участники этой встречи будут иметь дипломатический иммунитет во время своего визита. Наличие дипломатического иммунитета означает, что лицо не подлежит юрисдикции государства пребывания, имеет неприкосновенность и не может быть арестовано или задержано. Соответствующий документ подписал глава МИД страны Наледи Пандор. Перед этим состоится еще одна встреча партнеров по блоку — совещание на уровне глав МИДов стран БРИКС — пройдет в Кейптауне 1–2 июня.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его и уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову МУС заподозрил в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В Кремле решение суда назвали ничтожным с точки зрения права. Песков подчеркивал, что Россия, «как и целый ряд государств», не признает его юрисдикцию.

Читайте на РБК Pro
Четыре ловушки, которые отделяют руководителей от великих прорывов
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
«Спился, слабак»: правда ли, что в СССР не было депрессии
Экономисты назвали компании, которые скоро уйдут из России. Кто в списке

В июне 2022 года заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. Также у организации есть институт — Новый банк развития БРИКС, в который помимо основных членов организации входят Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В конце мая газета The Financial Times (FT) со ссылкой на заявление организации сообщила, что переговоры о присоединении к банку ведет Саудовская Аравия.

Частью БРИКС хотела бы стать и Венесуэла, накануне сообщил президент страны Николас Мадуро президенту Бразилии Луле да Силве. По его словам, он рассчитывает, что этот блок станет площадкой для обсуждения новой архитектуры глобальной геополитики. Бразильский лидер идею Мадуро поддержал. Песков, комментируя это сообщение, сказал журналистам, что все больше стран проявляют к формату БРИКС «живой интерес». «Все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к этому формату. Это тема для обсуждения членов этого формата. Что и будет сделано», — сказал Песков.

Теги
Дмитрий Песков Кремль Международный уголовный суд БРИКС ЮАР

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
СК заочно предъявил обвинения прокурору МУС из-за ордера на арест Путина
Политика
Санду заявила, что Молдавия в случае визита арестует Путина по ордеру МУС
Политика
ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter