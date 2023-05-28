Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Двух военных Армении арестовали за попытку пересечь границу Азербайджана Политика, 05:59
Италия уничтожит 15 млн доз вакцины от COVID-19 Общество, 05:34
Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к банку БРИКС Политика, 05:31
Минобороны заявило о попытке прорыва ВСУ на двух направлениях Политика, 05:22
Reuters узнал об укреплении границы Северной Кореи с Китаем и Россией Политика, 05:07
В США достигли соглашения по потолку госдолга Политика, 04:16
Власти сообщили о попытке дронов атаковать Ильский НПЗ на Кубани Политика, 04:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Georgian Airways обвинил Зурабишвили в нежелании дружить с соседями Политика, 03:57
Американский сенатор счел смерть россиян «самой удачной тратой денег США» Политика, 03:35
«Единая Россия» исключила объявленного иноагентом экс-депутата Гаджиева Политика, 03:19
На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилось около 900 грузовиков Политика, 03:17
В Болгарии заморозили идею о премьерстве по очереди после слива прослушки Политика, 02:36
Кабмин повысил базовую цену для расчета пошлины на пшеницу на 13% Экономика, 02:30
ТАСС узнал детали поимки сбежавших из воинской части бывших заключенных Политика, 01:59

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к банку БРИКС

FT: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС
Основная задача банка БРИКС — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. Его уставной капитал — $100 млрд, сейчас в банке состоят восемь государств
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС в качестве его девятого члена, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление организации.

«На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог», — сообщили изданию представители банка.

Вступление Саудовской Аравии в организацию укрепит связи между членами банка, созданного «крупнейшими развивающимися экономиками мира в качестве альтернативы бреттон-вудским учреждениям под руководством Запада», говорится в статье.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве.

Основная задача института — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. Его уставной капитал — $100 млрд. В 2021 году банк принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Уругвай.

23 мая председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае призвал создать новую систему расчетов в валютах ШОС и БРИКС. По его словам, нынешние показатели товарооборота между Россией и Китаем в $200 млрд — не предел, при этом углубление торгово-экономического сотрудничества невозможно без создания совершенно новой инфраструктуры расчетов.

«Строительство современной инфраструктуры — долг перед нашими экономиками. Мы призываем правительство Российской Федерации и наших партнеров Китайской Республики действовать как можно активнее. Независимая и эффективно работающая инфраструктура расчетов необходима не только для того, чтобы обеспечивать пару рубль/юань, но и для того, чтобы проводить самые серьезные операции в валютах ШОС и БРИКС», — заявил Шувалов.

Читайте на РБК Pro
«Наслаждайтесь цирком»: каково работать в Tinder — в пяти пунктах
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
В России хотят ввести налог на сверхприбыль. Кто и сколько заплатит

О том, что страны БРИКС прорабатывают вопрос создания новой международной валюты на основе валют государств объединения, на саммите группы в июне 2022 года сообщил президент России Владимир Путин. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, этот вопрос будет обсуждаться на встрече представителей объединения, которая пройдет в августе в ЮАР.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
банк БРИКС Саудовская Аравия переговоры

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Шувалов призвал создать новую систему расчетов в валютах ШОС и БРИКС
Финансы
МИД заявил о планах привлечь страны ШОС и БРИКС к проектам по Арктике
Политика
Путин обсудил с президентом ЮАР саммит БРИКС и поставки зерна
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter