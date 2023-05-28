Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к банку БРИКС

Основная задача банка БРИКС — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. Его уставной капитал — $100 млрд, сейчас в банке состоят восемь государств

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Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС в качестве его девятого члена, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление организации.

«На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог», — сообщили изданию представители банка.

Вступление Саудовской Аравии в организацию укрепит связи между членами банка, созданного «крупнейшими развивающимися экономиками мира в качестве альтернативы бреттон-вудским учреждениям под руководством Запада», говорится в статье.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. Его уставной капитал — $100 млрд. В 2021 году банк принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Уругвай.

23 мая председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае призвал создать новую систему расчетов в валютах ШОС и БРИКС. По его словам, нынешние показатели товарооборота между Россией и Китаем в $200 млрд — не предел, при этом углубление торгово-экономического сотрудничества невозможно без создания совершенно новой инфраструктуры расчетов.

«Строительство современной инфраструктуры — долг перед нашими экономиками. Мы призываем правительство Российской Федерации и наших партнеров Китайской Республики действовать как можно активнее. Независимая и эффективно работающая инфраструктура расчетов необходима не только для того, чтобы обеспечивать пару рубль/юань, но и для того, чтобы проводить самые серьезные операции в валютах ШОС и БРИКС», — заявил Шувалов.

О том, что страны БРИКС прорабатывают вопрос создания новой международной валюты на основе валют государств объединения, на саммите группы в июне 2022 года сообщил президент России Владимир Путин. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, этот вопрос будет обсуждаться на встрече представителей объединения, которая пройдет в августе в ЮАР.