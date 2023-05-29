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Имущество Порошенко в Крыму продадут на торгах

Аксенов: имущество экс-президента Украины Петра Порошенко в Крыму продадут на торгах
Петр&nbsp;Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Правительство Крыма выставит на торги имущество бывшего украинского президента Петра Порошенко на территории республики, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

«По торгам, я думаю, много интересных объектов, вокруг которых борьба будет, поэтому денег, думаю, будет достаточно. <...> Там и Яценюка (бывший вице-премьер Украины Арсений Яценюк. — РБК) есть [имущество], и Порошенко, и еще персонажей», — уточнил Аксенов.

Власти рассчитывают выставить на торги принадлежащие этим лицам санаторные комплексы, производственные предприятия и другое имущество, пояснил глава Крыма.

Национализацию, по словам Аксенова, проводят не из «личной мести», а в интересах страны и в интересах безопасности Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Через год, в 2015-м, правительство Севастополя национализировало Севастопольский морской завод (Севморзавод) Порошенко, а также другие компании. В январе председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти намерены национализировать кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте, который принадлежит бывшему премьер-министру Украины и лидеру украинской партии «Народный фронт» Арсению Яценюку. Также было объявлено о национализации компании «Транспорт логистик» украинского бизнесмена Игоря Коломойского, компании «Энвил» его дочери Анжелики Коломойской, имущества других украинских предпринимателей и организаций. В конце мая Госсовет Крыма национализировал квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

Национализированные предприятия закрываться не будут: их приватизируют, и прекратится лишь деятельность учредителей, говорил Константинов.

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Теги
Сергей Аксенов Крым конфискация имущества Петр Порошенко Украина национализация торги

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