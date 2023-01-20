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В Крыму заявили о национализации принадлежащего Яценюку кинотеатра в Ялте

Глава Госсовета Крыма: принадлежащий Яценюку кинотеатр IMAX в Ялте национализируют
В ялтинском кинотеатре «Сатурн IMAX», который, по данным властей Крыма, принадлежит экс-премьеру Украины Яценюку, введут временную администрацию. Национализация имущества лиц, связанных с Киевом, там началась осенью
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк (Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте, который принадлежит бывшему премьер-министру Украины и лидеру украинской партии «Народный фронт» Арсению Яценюку, национализируют, сообщил в телеграм-канале председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.

«В Крыму продолжается процесс национализации имущества украинских олигархов. Сейчас ведется работа по кинотеатру «Сатурн IMAX» в Ялте. Это известный крымчанам объект, который принадлежит Арсению Яценюку», — написал он.

Радио «Спутник в Крыму» Константинов сообщил, что в кинотеатре будет введена временная администрация. Сотрудники учреждения сохранят работу и будут получать зарплаты.

Как пишет украинское издание «Политика страны» в телеграм-канале, Яценюк «никогда не подтверждал», что владеет этим кинотеатром. По данным, которые приводит издание, до присоединения Крыма к России в 2014 году учреждением владела сеть «Планета кино», дочка компании «Триумф медиа групп», в числе основателей которой не было Яценюка.

По словам главы госсовета, национализация касается имущества только тех украинцев, которые финансируют армию страны. Например, временную администрацию ввели также в Альминском комбинате стройматериалов (Бахчисарайский район), который, указал Константинов, принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Таруте. Его председатель госсовета также обвинил в финансировании «бандеровской банды».

Глава Крыма Сергей Аксенов в октябре прошлого года дал поручение национализировать имущество нескольких организаций и физических лиц, «связанных с киевским режимом». Среди них были названы ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

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В начале ноября 2022-го Константинов сообщил, что в республике рассматривают возможность национализации квартиры президента Украины Владимира Зеленского. Reuters писал, что его супруга Елена в 2013-м купила квартиру в жилом комплексе «Император», который находится в Ливадии. В штабе Зеленского подтверждали покупку.

На Украине, в свою очередь, национализируют имущество российских предпринимателей и компаний. В начале декабря в офисе украинского президента сообщили, что запущен процесс национализации Альфа-банка на Украине (его недавно переименовали в Сенс Банк). Акционерами финансового учреждения являются российские предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов через люксембургский ABH Holding.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ялта кинотеатры Арсений Яценюк национализация Владимир Константинов
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