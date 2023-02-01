В Крыму национализируют имущество Коломойского и Ахметова

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 76,22 (-0,08) Инвестиции, 19:33 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 70,12 (-0,4) Инвестиции, 19:33
США призвали Россию допустить инспекции в рамках СНВ-3 Политика, 22:56
В Красногорске загорелся склад с пластиком Общество, 22:46
Samsung представил новую линейку смартфонов и ноутбуков Galaxy Технологии и медиа, 22:41
США призвали расширить Совбез ООН для снижения влияния России Политика, 22:29
Bloomberg узнал о домогательствах и растратах в организации Шона Пенна Общество, 22:25
В Крыму национализируют имущество Коломойского и Ахметова Политика, 22:18
В России объяснили действиями США ситуацию с запуском корейского спутника Общество, 22:07
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
ФРС США повысила ставку на 25 б.п., до 4,5–4,75% Инвестиции, 22:04
США резко увеличили количество отказов в краткосрочной визе украинцам Политика, 21:59
ЦСКА отыгрался с 0:2 в матче с «Куньлунем» и вышел в плей-офф КХЛ Спорт, 21:59
В Великобритании прошли крупнейшие демонстрации со времен Маргарет Тэтчер Политика, 21:45
Игорю Николаеву провели операцию на сердце Общество, 21:42
«Торпедо» вторым гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ Спорт, 21:18
Игрок СКА рукой забросил шайбу в свои ворота в матче КХЛ. Видео Спорт, 21:04
Политика ,  
0 

В Крыму национализируют имущество Коломойского и Ахметова

В парламенте Крыма сообщили о планах национализировать имущество Коломойского и Ахметова
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов (Фото: Ирина Александрова / РИА Новости)

Власти Крыма «в ближайшее время» национализируют имущество украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также несколько украинских банков и заводов, сообщил глава Государственного совета региона Владимир Константинов в телеграм-канале. Он уточнил, что сами предприятия закрываться не будут и их приватизируют, прекратится лишь деятельность учредителей.

Речь идет о компании «Транспорт логистик», которой владеет Коломойский, и компании «Энвил» его дочери Анжелики Коломойской.

В собственности у Ахметова — Новокраматорский машиностроительный завод, Центральный горно-обогатительный комбинат, включая имущество пансионата «Горняк», Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера».

Под национализацию также попадет имущество Альминского завода строительных материалов и Камыш-Бурунского железорудного комбината, добавил Константинов.

Кроме того, будет национализировано имущество 12 украинских кредитных организаций, в том числе банка «Форум», Укрсиббанка, Имэксбанка, Пиреус Банка МКБ, АБ «Экспресс-банк» и акционерного Проминвестбанка, следует из проекта постановления Госсовета Крыма.

Теги
Крым Игорь Коломойский Ринат Ахметов национализация Владимир Константинов Имущество
Материалы по теме
Какую цель преследовала вторая волна обысков и отставок на Украине
Политика
«Страна» сообщила об обысках дома у Коломойского
Политика
СБУ после обыска у Коломойского заявила о хищениях на 40 млрд гривен
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter