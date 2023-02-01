В парламенте Крыма сообщили о планах национализировать имущество Коломойского и Ахметова

В Крыму национализируют имущество Коломойского и Ахметова

Ринат Ахметов (Фото: Ирина Александрова / РИА Новости)

Власти Крыма «в ближайшее время» национализируют имущество украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также несколько украинских банков и заводов, сообщил глава Государственного совета региона Владимир Константинов в телеграм-канале. Он уточнил, что сами предприятия закрываться не будут и их приватизируют, прекратится лишь деятельность учредителей.

Речь идет о компании «Транспорт логистик», которой владеет Коломойский, и компании «Энвил» его дочери Анжелики Коломойской.

В собственности у Ахметова — Новокраматорский машиностроительный завод, Центральный горно-обогатительный комбинат, включая имущество пансионата «Горняк», Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера».

Под национализацию также попадет имущество Альминского завода строительных материалов и Камыш-Бурунского железорудного комбината, добавил Константинов.

Кроме того, будет национализировано имущество 12 украинских кредитных организаций, в том числе банка «Форум», Укрсиббанка, Имэксбанка, Пиреус Банка МКБ, АБ «Экспресс-банк» и акционерного Проминвестбанка, следует из проекта постановления Госсовета Крыма.