Арестович увидел попытки Порошенко обвинить Зеленского в начале конфликта

Арестович: Порошенко и его союзники пытаются возложить вину за конфликт на Зеленского

Порошенко и его союзники «досрочно стартанули предвыборную кампанию», основное послание которой — якобы вина Зеленского в начале конфликта, заявил Арестович

Петр Порошенко (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его партия «Европейская солидарность» пытаются возложить вину за начало конфликта на действующего президента Владимира Зеленского, заявил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Порошенко и его союзники «досрочно стартанули предвыборную кампанию». «Они, наконец, определились с главным месседжем — если бы не Зеленский, то войны вообще бы не было», — написал Арестович в Twitter.

Он раскритиковал такой шаг. По словам Арестовича, сейчас «все понимают, что стратегическое единство общества на данном этапе важнее», однако у Порошенко, «как всегда, своя повестка — личные интересы превыше всего».

На октябрь на Украине намечены выборы в Верховную раду. Однако если военное положение сохранится, провести их будет нельзя, если только не будет внесено изменений в законодательство.

О том, что в последнюю неделю в информационном пространстве Украины «раскручивается мощная кампания» против Зеленского, ранее сообщила «Страна.ua». «Президента, по сути, обвиняют в том, что из-за него началась полномасштабная война», — пишет издание.

В качестве примеров авторы приводят ряд публикаций. Первая — это статья историка и политолога Александра Зинченко, в которой тот заявил, что «избрание Зеленского — рано или поздно — означало эскалацию военных действий». Сам автор отверг обвинения в том, что материал был заказным, однако эту статью активно продвигали в интернете сторонники Порошенко, пишет «Страна.ua».

Кроме того, издание приводит в качестве примера пост члена фракции «Европейская солидарность» Софии Фединой в Telegram. В нем она перечислила претензии к команде президента относительно подготовки к военным действиям. В частности, Федина спросила, почему перед началом конфликта на наивысшие должности в Службе безопасности Украины «были назначены агенты ФСБ».

Помимо Зинченко, на эту тему также высказался главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. По его словам, Россия «взяла под полный контроль СБУ» и перед началом конфликта получила доступ к «гостайнам и секретам» Украины. «И все это благодаря указам президента Зеленского», — заявил он. Как пишет «Страна.ua», Бутусов считается человеком, близким к экс-секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову, который возглавляет штаб партии Порошенко.

Против Порошенко на Украине заведен ряд уголовных дел, в том числе о госизмене, легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег и попытке конституционного переворота.

В январе 2022 года, когда западные СМИ и страны неоднократно сообщали о готовящемся «вторжении», Порошенко призвал Зеленского объединиться «перед реальной угрозой». В то же время политик добавил, что с Зеленским точно не подружится.