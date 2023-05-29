Вучич заявил, что Сербия не является российской губернией

Вучич: Сербия — не российская губерния и не американская колония

Сербия является свободной страной, она не является ни российской губернией, ни американской колонией. Об этом в интервью Pink TV заявил президент страны Александр Вучич.

Он отметил, что гордится тем, что Сербия не ввела санкции против России и проводит свою собственную независимую политику.

Ранее Вучич рассказывал, что введение санкций против России является главной темой его переговоров с западными лидерами. Страны Запада просят Белград присоединиться к международному давлению на Москву.

Вучич не раз публично выражал сомнение, что Сербия продолжительное время сможет не вводить санкции против России. Президент говорил, что Сербия из-за своей позиции по этому вопросу лишилась союзников и была вынуждена осудить в ООН действия России на Украине. Он при этом подчеркивал, что не считает Сербию чем-то обязанной России.

В Кремле подчеркивали, что ценят позицию Сербии по вопросу санкций.