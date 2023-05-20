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G7 призвала Иран перестать поддерживать Россию в конфликте с Украиной

G7 призвала Иран не поддерживать Россию в конфликте с Украиной и не передавать ей оружие
Страны G7 выразили обеспокоенность «дестабилизирующими действиями» Ирана и призвали страну не передавать России дроны для использования на Украине. Москва и Тегеран ранее отвергали утверждения о поставках
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

G7 на саммите в Хиросиме попросила Иран перестать поддерживать Россию в военном конфликте с Украиной, говорится в коммюнике стран — членов объединения на сайте Евросовета.

«Группа семи» призвала Иран не поставлять России беспилотники, которые, по мнению G7, российская сторона использует в боевых действиях. Также страны «Семерки» выразили обеспокоенность «дестабилизирующими действиями» Тегерана из-за передачи ракет, дронов и связанных с ними технологий «государственным и негосударственным субъектам и прокси-группам» (кому именно, не уточняется), отметив, что это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

В то же время G7 заявила, что приветствует инициативы по снижению напряженности на Ближнем Востоке, включая недавнее соглашение Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении двусторонних связей.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали сообщения и заявления о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны не представили доказательств таких поставок. В декабре на заседании СБ ООН заместитель постпреда США Роберт Вуд обвинил руководство организации в неспособности организовать расследование по возможным поставкам в Россию иранских дронов из-за того, что ООН не отправила на Украину своих представителей для проведения проверки. Несмотря на это, западные государства ввели санкции против иранских производителей беспилотников.

В ноябре власти Ирана признали, что поставили России беспилотники, но сделали это до начала военных действий и в небольшом количестве. После этого Небензя называл «надуманными» данные об использовании иранских дронов на Украине.

Помимо передачи беспилотников США обеспокоены углублением военного сотрудничества России и Ирана. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Москва в обмен на поддержку своей политики в отношении Украины предложила Тегерану «беспрецедентное сотрудничество в области обороны». В марте иранские власти объявили о завершении сделки по покупке у России истребителей Су-35, не уточнив количество самолетов.

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