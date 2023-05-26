Мэр Кулемзин: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Донецку, один человек погиб

Мэр Донецка сообщил о погибшем и ударе по НИИ

По предварительным данным, снаряды попали в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка, сообщил мэр

Украинские силы обстреляли Калининский район Донецка, погиб один человек, сообщил в Telegram мэр Алексей Кулемзин.

По его информации, по району было выпущено 6 ракет из РСЗО. По предварительным данным, снаряды попали в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.

Донецк регулярно подвергается обстрелам. Накануне, 25 мая, за промежуток с 9 утра до 9 вечера Донецк и присоединенные территории «19 раз подвергались обстрелам», сообщил Кулемзин. По его словам, в направлении Петровского, Куйбышевского, Киевского, Кировского районов и населенного пункта Александровка было выпущено 104 снаряда калибром 155 мм и 10 снарядов из РСЗО.