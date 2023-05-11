CNN узнал о поставке Британией Украине ракет с дальностью более 250 км

Британия предоставила Украине ракеты Storm Shadow с дальностью более 250 км. Киев пообещал не применять их по территориям в глубине России. Однако он потенциально может использовать их в Донбассе и Крыму

Ракета Storm Shadow (Фото: wikimedia.org)

Британия предоставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, дальность стрельбы которых составляет более 250 км, сообщает CNN со ссылкой на источники из числа высокопоставленных западных чиновников.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к такой помощи Запада Киеву. «Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Один из собеседников телеканала сообщил, что Лондон получил от Киева гарантии об отказе от использования этих ракет по территории в глубине России, но они могут быть применены для ударов по «суверенной территории Украины».

CNN отмечает, что с помощью Storm Shadow Киев получит возможность атаковать объекты на подконтрольных России территориях, а также в Крыму.

Storm Shadow разработаны совместно Британией и Францией. Это ракеты воздушного базирования.

24 февраля этого года в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что он намерен призвать лидеров стран G7 (туда также входят Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поставить Украине оружие большой дальности.

В марте появилось сообщение британского правительства о планах Лондона в рамках Международного фонда помощи Украине (IFU) купить для Киева ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха.



Другие страны G7 пока не последовали примеру Соединенного Королевства. Источники газеты Politico сообщили, что США пока не будут передавать Украине такие ракеты, в частности, ATACMS (дальность стрельбы около 300 км). В январе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что такие ракеты Киеву «жизненно необходимы».