Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 мая
EUR ЦБ: 84,15 (-0,76) Инвестиции, 10 мая, 16:38 Курс доллара на 11 мая
USD ЦБ: 76,69 (-0,13) Инвестиции, 10 мая, 16:38
«Тайны трафика»: универсальные принципы продвижения на любой площадке Pro, 13:32
ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию Политика, 13:32
Кадры с места взрыва автомобилей в Милане Общество, 13:27
ТАСС узнал о намерении ограничить возможности России по зерновой сделке Политика, 13:23
CNN узнал о поставке Британией Украине ракет с дальностью более 250 км Политика, 13:21
Твит Илона Маска вызвал рост курса токена LADYS на 10 000% Крипто, 13:19
В центре Милана произошел взрыв Общество, 13:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Песков назвал гуманитарным решение отменить визы и вернуть рейсы в Грузию Политика, 13:16
Хакеры начали рассылать повестки на военные сборы с трояном Технологии и медиа, 13:11
Поздняков заявил о «моменте тяжелого выбора» для российского спорта Спорт, 13:11
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:10
Bloomberg узнал, что Запад с декабря передал Украине более 200 танков Политика, 13:08
Боррель сообщил о планах ЕС потратить €70 млрд на оборону за три года Политика, 12:59
Главе Словакии усилили охрану из-за писем с пулями и упоминанием Сороса Политика, 12:56
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN узнал о поставке Британией Украине ракет с дальностью более 250 км

CNN: Британия предоставила Украине ракеты Storm Shadow с дальностью стрельбы более 250 км
Британия предоставила Украине ракеты Storm Shadow с дальностью более 250 км. Киев пообещал не применять их по территориям в глубине России. Однако он потенциально может использовать их в Донбассе и Крыму
Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow (Фото: wikimedia.org)

Британия предоставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, дальность стрельбы которых составляет более 250 км, сообщает CNN со ссылкой на источники из числа высокопоставленных западных чиновников.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к такой помощи Запада Киеву. «Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Один из собеседников телеканала сообщил, что Лондон получил от Киева гарантии об отказе от использования этих ракет по территории в глубине России, но они могут быть применены для ударов по «суверенной территории Украины».

CNN отмечает, что с помощью Storm Shadow Киев получит возможность атаковать объекты на подконтрольных России территориях, а также в Крыму.

Storm Shadow разработаны совместно Британией и Францией. Это ракеты воздушного базирования.

24 февраля этого года в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что он намерен призвать лидеров стран G7 (туда также входят Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поставить Украине оружие большой дальности.

Читайте на РБК Pro
Криптовалюту могут признать ценной бумагой. Каковы риски
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Деньги на скучном: как «Локо-Инвест» зарабатывает 30% годовых
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций

В марте появилось сообщение британского правительства о планах Лондона в рамках Международного фонда помощи Украине (IFU) купить для Киева ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха.

Другие страны G7 пока не последовали примеру Соединенного Королевства. Источники газеты Politico сообщили, что США пока не будут передавать Украине такие ракеты, в частности, ATACMS (дальность стрельбы около 300 км). В январе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что такие ракеты Киеву «жизненно необходимы».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дальнобойное оружие Великобритания Украина ракеты
Материалы по теме
WP узнала о намерении Британии передать Украине дальнобойные ракеты
Политика
Арестович заявил о ключевой роли дальнобойных систем для контрнаступления
Политика
Посол пригрозил «жестким ответом» на поставку дальнобойного оружия Киеву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter