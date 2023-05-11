CNN узнал о поставке Британией Украине ракет с дальностью более 250 км
Британия предоставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, дальность стрельбы которых составляет более 250 км, сообщает CNN со ссылкой на источники из числа высокопоставленных западных чиновников.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к такой помощи Запада Киеву. «Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Один из собеседников телеканала сообщил, что Лондон получил от Киева гарантии об отказе от использования этих ракет по территории в глубине России, но они могут быть применены для ударов по «суверенной территории Украины».
CNN отмечает, что с помощью Storm Shadow Киев получит возможность атаковать объекты на подконтрольных России территориях, а также в Крыму.
Storm Shadow разработаны совместно Британией и Францией. Это ракеты воздушного базирования.
24 февраля этого года в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что он намерен призвать лидеров стран G7 (туда также входят Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поставить Украине оружие большой дальности.
В марте появилось сообщение британского правительства о планах Лондона в рамках Международного фонда помощи Украине (IFU) купить для Киева ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха.
Другие страны G7 пока не последовали примеру Соединенного Королевства. Источники газеты Politico сообщили, что США пока не будут передавать Украине такие ракеты, в частности, ATACMS (дальность стрельбы около 300 км). В январе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что такие ракеты Киеву «жизненно необходимы».