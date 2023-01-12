Лукашенко заявил об отставании в реализации программ Союзного государства

Белоруссия пока не ощутила «заметных подвижек» в сферах энергетики, промышленности и транспорта, заявил Лукашенко. Выполнение программ по формированию объединенных рынков нефти и газа потребовало обсуждения на высшем уровне

Александр Лукашенко (в центре) (Фото: president.gov.by)

Около 70% мероприятий по реализации программ Союзного государства уже выполнено, однако часть важных идет с отставанием от графиков. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает SB.BY.

«Мне докладывают, что по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват, а второй хороший. Где-то и мы недорабатываем», — отметил он.

По его словам, Белоруссия пока не ощутила «заметных подвижек» в сферах энергетики, промышленности и транспорта, несмотря на выполнение большинства мероприятий и работы по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества.

Выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов потребовало обсуждения на высшем уровне. В ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным «необходимые развязки были найдены» как минимум на три года, подчеркнул Лукашенко.

В сентябре 2021 года правительство России опубликовало информацию о 28 союзных программах по интеграции с Белоруссией, которые были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства. К июлю 2022 года Россия и Белоруссия должны были договориться, как будет работать объединенный газовый рынок.

В 2022 году Минск и Москва должны были заниматься координацией действий по формированию цен на газ для Белоруссии. Также до 1 декабря 2023 года должно быть принято решение о сроках и принципах его внедрения. Обе страны также должны будут подписать договоры о формировании единых рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.

В середине декабря 2022 года Лукашенко сообщил о срыве установленных сроков формирования объединенного рынка газа.

«Союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?» — задался вопросом белорусский президент.