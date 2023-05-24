Столтенберг рассказал, от чего будет зависеть передача Украине F-16

Столтенберг: решение о передаче Украине F-16 будет зависеть от ситуации на поле боя

В середине мая западные страны объявили о создании коалиции для обеспечения Украины F-16. В Киеве заявляли, что ожидают прибытие истребителей к осени. Столтенберг подчеркнул, что решение о передаче F-16 пока не принято

Истребитель F-16 (Фото: Ian Hitchcock / Getty Images)

Решение о поставках Киеву истребителей F-16 пока не принято, оно будет зависеть от ситуации на поле боя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«В последние дни ряд стран НАТО объявили о начале подготовки украинских пилотов. Конечно, это имеет значение, поскольку в какой-то момент у нас появится возможность также поставить самолеты. Когда и как это произойдет, еще предстоит решить. Думаю, будет мудро делать это шаг за шагом, наблюдая как развивается война и как меняется ситуация на земле», — сказал Столтенберг.

По его словам, сама подготовка украинских пилотов свидетельствует о «долгосрочных отношениях» альянса с Украиной. Генсек отметил, что, даже когда военные действия закончатся, у Киева останутся возможности для защиты и предотвращения повторных конфликтов.

США долгое время отказывались поставлять Украине истребители западного образца, но в середине мая изменили позицию. Белый дом признал, что ВСУ будут нуждаться в них в будущем, а президент Джо Байден на саммите G7 пообещал союзникам, что не будет запрещать обучать пилотов на американской технике. Тогда же о создании коалиции для обеспечения Украины F-16 объявили Великобритания совместно с Нидерландами. Позднее к инициативе присоединились США, Дания и Бельгия.

Изменение позиции Вашингтона произошло благодаря усилиям госсекретаря Энтони Блинкена, который стал «главной силой» в американской администрации, продавливавшей такое решение, рассказали источники The Washington Post. Киев ожидает получения F-16 осенью, этот же срок называют опрошенные Politico европейские чиновники.

Кремль отмечал, что Запад, допуская поставки Киеву самолетов, демонстрирует рост своей вовлеченности в конфликт. Российский МИД предупредил, что западные страны столкнутся с «колоссальными рисками», если поставят Украине F-16. Байден в ответ заявил, что передача истребителей Киеву создаст риски, но только для России.